2. Tahran Diyalog Forumu, Dışişleri Bakanı Zarif'in konuşması ile Salı günü düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından 2. Tahran Diyalog Forumu'nun 16 Mart Salı günü düzenleneceğini duyuran Hatipzade, zirvenin bu yıl korona koşullar nedeniyle sanal olarak ülke içinden ve dışından katılımcılarla çevrim içi şeklinde gerçekleşeceğini söyledi.

Bu forumun amaçlarının İran çevresindeki bölgelerin, Fars Körfezi'nin de dahil olduğu bölge ve dünyadan üst düzey siyasi yetkililer, araştırma enstitüleri ve düşünce kuruluşları başkanlarının görüş alışverişinde bulunması olduğunu kaydeden Hatipzade, Afganistan dahil Orta Asya ve Kafkaslar'ın da forumda konuşulacak başlıklar arasında yer aldığını ifade ederek, 'Bu gelişmelerin bölgesel eğilimler üzerindeki siyasi niteliği, mevcut süreçlerin daha doğru bir şekilde anlaşılması ve ayrıca bölgedeki ülkeler arasında barış ve istikrar, güvenlik ve refah yaratmak için bölge ülkeleri arasında işbirliği yolları bulma konusunda işbirliği, bölgesel ve uluslararası nasıl yaratılacağı konusunda işbirliği, aktörlerin istikrar veya istikrarsızlık yaratması, kapsamlı ve çeşitli siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal eğilimler bu forumun diğer başlıklarıdır' değrlendirmesini yaptı.

İranlı siyasi yetkililer de dahil olmak üzere bölgedeki üst düzey siyasi yetkililerin konuşmalarına ek olarak, önemli bölgesel dinamikler ve gelişmeler de dahil olmak üzere üçlü toplantılarda Batı Asya'daki komşuluk kavramı, bölgeler ve ikisi arasındaki iletişimi organize etmek gibi meseleler masaya yatırılacak.

Geçen yıldan bu yana Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin yıllık konferanslarının bir araya geldiği Tahran Diyalog Forumu, uluslararası ve bölgesel çalışmalar alanında, özellikle Batı Asya'da siyasi yetkilileri ve düşünürleri bir araya getirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Press TV'nin bu yılki forumun düzenlenmesi konusundaki yakın işbirliği ile, bu forumun açılış ve tüm oturumları ve konuları, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi, Press TV, Politik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ve ilgili sosyal ağlar üzerinde canlı olarak yayınlanacak.

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