Çabahar, İran ve Orta Asya'da yeni ve ana ticaret merkezi haline geliyor

İRNA'ya konuşan Şehdadi, 'Çin, Hindistan, Pakistan ve Fars Körfezi gibi ekonomik güçler Çabahar'a yatırım yapmaktan gurur duyuyorlar. Çabahar limanı Devrimden önce İran'ın güneydoğusunda basit bir limandı, bu nedenle bu limandaki işçilerin çoğu, özellikle tıbbi sektördekiler, komşu ülkeler ve Asya ülkelerine aitti' dedi.

Çabahar limanına artık büyük gemileri yanaşabildiğini ve boşaltma ve yükleme yapabildiğini kaydeden Şehdadi, 'Liman tahıl boşaltma emiciler için gelişmiş ekipman ve vinçlere sahiptir' ifadesini kullandı.

"Çabahar limanının artık bölgede stratejik bir liman olarak çok önemli hale geldiğine değinen Şehdadi, 'Konumu ve önemi bakımından İmam Humeyni ve Şehid Recai limanlarından sonra üçüncü sırada ve ülkenin , arpa, mısır, buğday gibi temel mallarının %20'si Çabahar limanı üzeinden gelmektedir' diye ekledi.

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