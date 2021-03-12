Tahti Ravançi: Ambargonun sonuçları terörizm ve savaş cinayetleri gibidir

BM Güvenlik Konseyinde ‘’ Çatışmalarda Açlık ve Kıtlık’’ konulu oturumda kouşan Tahti Revançi, gıda yönünden yaratılan güvensizliklerle mücadele için ambargoların, ablukaları giderilmesi ve uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Mevcut rakamların aç insanların sayısının arttığını ve bunun kaygı verici boyuta ulaştığını gösterdiğini ifade eden Tahti Revançi, ‘’ Temel ilke, herkes için, her yerde, tüm zamanlarda ve tüm şartlarda ister savaş, ister barış esnasında gıda hakkının garantilenmesi olmalı. ‘’ dedi.

Bu hakkın gerçekleşmesinin milli ve uluslararası düzeyde genel ve kesin bir eyleme ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tahti Revançi, BM Genel Kurulunda, Ekonomik ve Sosyal Kurumu ve diğer BM kurumlarında bu konuda faaliyetlerin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Çatışmalarda sivillerin gıda hakkına ulaşmasının gerekli olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu ilkenin gerçekleşmesi için BM Güvenlik Konseyi çatışan tüm tarafları bu ilkeyi dikkate almaya mecbur bırakması gerektiğini söyledi.

Tahti Revançi bir an evvel Yemen’deki gayrı insani ve Gazze’deki yasa dışı ablukaların kaldırılmasın son verilmesi gerektiğini söyledi.

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2012