İran, Silahsızlanma Konferansının hedeflerinin gerçekleşmesi için güçlü siyasi irade istedi

Hamane Konferans’ta yaptığı açıklamada, Konferansın İran açısından en üst düzeyde öneme sahip olduğunu belirterek, konferansın konumu ve yerinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Hamane, ‘’ Konferans müzakere görevini gerçekleşmesinde yardımcı olabilmesi için bizim güçlü siyasi iradeye ihtiyacımız vardır, zira bu durumda Konferans ana faaliyeti doğrultusunda ülkelerin uyması için gereken hukuki araçları oluşturabilir. ‘’ dedi.

Hamane, bazı ülkelerin bu konferansı sadece istişari bir kurum haline getirmeye çalıştıklarını ve bu yönde çabaları olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012