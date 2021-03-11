11 Mar 2021 21:36
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News Code: 84260777
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Zarif: Trump politikasının tekrarı yeni sonuç getirmeyecektir

Zarif: Trump politikasının tekrarı yeni sonuç getirmeyecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı’nın İran’ın Güney Kore’deki mali kaynaklarının İran’a getirilmesine engel olacakları yönündeki sözlerine karşın, Trump politikasının devamıınn yeni sonuç getirmeyeceğini söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD, diplomasi istediğini ve Trump’ın hezimete uğramış azami baskı politikasını devam etmediğini iddia etmektedir, fakat ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken iftiharla sadece gıda ve ilaç için kullanılan İsviçre mali kanalının kapatılmasından söz etmektedir. ‘’ dedi.

Zarif ABD yöneticilerine hitaben, ‘’ Aynı politikanın devamı, yeni sonuç getirmeyecektir ve tek yol taahhüt, eylem ve toplantıdır. ‘’ dedi.

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