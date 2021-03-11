Zarif: Trump politikasının tekrarı yeni sonuç getirmeyecektir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD, diplomasi istediğini ve Trump’ın hezimete uğramış azami baskı politikasını devam etmediğini iddia etmektedir, fakat ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken iftiharla sadece gıda ve ilaç için kullanılan İsviçre mali kanalının kapatılmasından söz etmektedir. ‘’ dedi.

Zarif ABD yöneticilerine hitaben, ‘’ Aynı politikanın devamı, yeni sonuç getirmeyecektir ve tek yol taahhüt, eylem ve toplantıdır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012