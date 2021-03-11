11 Mar 2021 13:44
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News Code: 84260474
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Ayetullah Hamenei: ABD, dünyanın en fazla nükleer silahlarına sahip ülkedir

Ayetullah Hamenei: ABD, dünyanın en fazla nükleer silahlarına sahip ülkedir

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyi Ali Hamenei, ABD’nin dünyada en fazla nükleer silah sahibi ülke olduğunu fakat buna rağmen yalandan kendini nükleer silahlara karşı olarak lanse ettiğini söyledi.

İslam Peygamberinin Peygamberliğe seçildiği gün olan Meb’as gününde bir konuşma yapan Ayetullah Hamenei, dünyanın en fazla nükleer silahlarını ABD’de olduğunu belirterek ve o ülkenin bugüne kadar nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu belirterek, ABD’nin bir günde 220 bin kişiyi öldürdüğünü fakat şimdi nükleer silah karşıtlığı çığırtkanlığı yaptığını söyledi.

ABD’nin muhalifini testere ile kesen suçlu bir devleti desteklediğini daha sonra insan hakları iddiasında olduğunu bildiriyor diyen Ayetullah Hamenei, ABD’nin gerçeklerin tamamen ters göstermeye çalıştığını söyledi.

Devam Ediyor

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