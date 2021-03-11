Ayetullah Hamenei: ABD, dünyanın en fazla nükleer silahlarına sahip ülkedir

İslam Peygamberinin Peygamberliğe seçildiği gün olan Meb’as gününde bir konuşma yapan Ayetullah Hamenei, dünyanın en fazla nükleer silahlarını ABD’de olduğunu belirterek ve o ülkenin bugüne kadar nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu belirterek, ABD’nin bir günde 220 bin kişiyi öldürdüğünü fakat şimdi nükleer silah karşıtlığı çığırtkanlığı yaptığını söyledi.

ABD’nin muhalifini testere ile kesen suçlu bir devleti desteklediğini daha sonra insan hakları iddiasında olduğunu bildiriyor diyen Ayetullah Hamenei, ABD’nin gerçeklerin tamamen ters göstermeye çalıştığını söyledi.

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