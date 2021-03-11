Irakçi: İran’ın KOEP’e dönmek için şartı, ambargoların kaldırılmasıdır

Rusya’nın Sputnik ajansına açıklamada bulunan Irakçi, ABD’nin KOEP’e dönmesinin bir oturuma ihtiyacı olmadığını belirterek, ‘’ KOEP oturumları her zaman düzenlenebilir, ABD’nin bu oturumlara katılması, İran aleyhine uyguladığı ambargoları kaldırmasına bağlıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin KOEP’e dönmemesi durumunda KOEP’in geleceği ile ilgili İran’ın ve 4+1 ülkelerinin karar vereceğini ifade eden Irakçi, İran’ın KOEP’in kendisine menfaati olacağı zamana kadar KOEP’te kalmaya devam edeceğini söyledi.

İran’ın nükler konuda yaptıklarının ihtiyaçları doğrultusunda olduğunu ifade eden Irakçi, bunun ABD’nin Suriye daha başka yerlerde yaptıkları ile bir ilgisinin olmadığını söyledi.

İran’ın komşuları özellikle Fars Körfezindeki komşuları ile görüşmede bir sorunu olmadığını ifade eden Irakçi, İran’ın her zaman işbirliği ve görüşme önerisi yaptığını söyledi.

Irakçi, Arabistan’ın Yemen’deki meselesinin çözümünü Yemen ve Arabistan’da araması gerektiğini belirterek, bunun için bahaneler üretme peşinde olmaması gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012