Küba’dn 100 bin doz korona aşısı İran’a gelecek

Cihanpur Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu aşıların İran Pastoor Enstitüsü ve Küba Finlaylnstituto arasında 3. Aşama denemeleri için Tahran’a gönderildiğini belirtti.

Cihanpur, aşının birinci ve ikinci aşama insan üzerindeki incelemelerinin iki enstitü arasında ve Havana’da gerçekleştiğini ifade ederek varılan anlaşma çerçevesinde 3. Aşama incelenmesinin İran ve Küba’da yapılacağını ve başarılı olması durumunda aşının İran’da ve Küba’da yapımına başlanacağını belirtti.

Cihanpur, aşının 28 gün arayla iki doz halinde yapılacağını 3. Aşama denemelerinin en az Tahran dışındaki 5 tıp fakültesinde yapılacağını ve sonuçların onaylanmasından hemen sonra üretimine başlanacağını söyledi.

3. Aşama incelenmesi İran ve Küba’nın yanı sıra Meksika’da da yapılacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012