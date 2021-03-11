İran ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Zarif görüşmede ABD’nin KOEP’i ter etmesine, İran aleyhine ambargolar uyguladığına ve bunlara rağmen İran’in bir sene boyunca KOEP çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirdiğine işaretle, İran’ın telafi maksatlı adımlarının da KOEP çerçevesinde ve amacının KOEP’e dengeyi getirmek olduğunu söyledi.

Zarif, ABD’nin mbargoları kaldırması ve taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da taahhütlerini eksiksiz yerine getireceğini söyledi.

Zarif, Finandiyalı meslektaşını uygun zamanda İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

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2012