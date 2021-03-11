İran-Japonya Dışişleri Bakanları en son uluslararası gelişmeleri incelediler

Gi görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yollar bulunmasına vurgu yaparak, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) verdiği desteğe ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine vurgu yaptı ve korona durumuna göre yakında Tahran’ı ziyaret etmeye temenni etti.

Zarif de ilişkileri gelişmesi ve Gi’nin Tahran ziyaretinin memnuniyet verici olacağını belirterek, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesini özellikle ambargoları ortadan kaldırması durumunda İran’ın da taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zarif, İran’ın bölgesel krizler karşısındaki olumlu rolün değinerek, bu yönde özellikle Yemen’de yapılan faaliyetleri anlattı.

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2012