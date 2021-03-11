11 Mar 2021 12:08
Journalist ID: 1942
News Code: 84260374
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İran-Japonya Dışişleri Bakanları en son uluslararası gelişmeleri incelediler

İran-Japonya Dışişleri Bakanları en son uluslararası gelişmeleri incelediler

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Japonya Dışişleri Bakanı Mote Gi, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke dostane ilişkileri, en son bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulundular.

Gi görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yollar bulunmasına vurgu yaparak, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) verdiği desteğe ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine vurgu yaptı ve korona durumuna göre yakında Tahran’ı ziyaret etmeye temenni etti.

Zarif de ilişkileri gelişmesi ve Gi’nin Tahran ziyaretinin memnuniyet verici olacağını belirterek, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesini  özellikle ambargoları ortadan kaldırması durumunda İran’ın da taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zarif, İran’ın bölgesel krizler karşısındaki olumlu rolün değinerek, bu yönde özellikle Yemen’de yapılan faaliyetleri anlattı.

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