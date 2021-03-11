11 Mar 2021 11:54
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News Code: 84260360
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Ruhani: İran milleti iradeler savaşında zafer kazandı

Ruhani: İran milleti iradeler savaşında zafer kazandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD eski yönetiminin tüm çabasını harcayarak, iradesini İran milletine hakim kılmaya çalıştığını fakat İran milletinin iradeler savaşında zafer kazandığını ve yeni ABD yönetiminin de sürekli eski yönetimin savaş ve azami baskı politikasının işe yaramadığını tekrarladığını söyledi.

Ruhani bazı milli projelerin açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran milletinin ABD karşısında büyük bir zafer elde ettiğini belirtti.

Ruhani, bunun büyük bir hamaset olduğunu ve tüm dünyaya zulüm ve saldırı karşısında direnmeyi gösterilmesi gerektiğini belirterek, ‘’ İran halkı bu 3 sene büyük acılar çekti, İran halkı özellikle ekonomik olarak zor günler geçirdi fakat ahlaki, siyasi ve hukuki yönden büyük ve parlak zaferler kazandılar. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ ABD, İran üzeniin yıkılmasını istiyorlardı fakat İran halkı 3 sn içinde büyük fedakarlıklar yaptılar ve İran nizamı bugün milletin fedakarlığı sayesinde 3 sene önceye nazaran daha güçlüdür.’’ dedi.

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