10 Mar 2021 23:29
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News Code: 84260128
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İran Kadınlar Tekvando Takımı Türkiye’de 3 madalya kazandı

İran Kadınlar Tekvando Takımı Türkiye’de 3 madalya kazandı

Ankara, IRNA - 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasının ilk günüde İran Kadınlar Tekvando Takımı bir altın ve iki bronz madalya kazandı.

İran takımından -62 kg’de Zehra Purismail altın kazanırken, -62 kg’de Perisa Cevadi ve Yelda Velinejad bronnz kazandılar.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), İstanbul'da başladı. organizasyonun ilk gününde erkeklerde 63, 68 ve 87; kadınlarda 62, 73 ve +73 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

17 Mart'a kadar sürecek organizasyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak.

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2012

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