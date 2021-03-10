İran Kadınlar Tekvando Takımı Türkiye’de 3 madalya kazandı

İran takımından -62 kg’de Zehra Purismail altın kazanırken, -62 kg’de Perisa Cevadi ve Yelda Velinejad bronnz kazandılar.
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), İstanbul'da başladı. organizasyonun ilk gününde erkeklerde 63, 68 ve 87; kadınlarda 62, 73 ve +73 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.
17 Mart'a kadar sürecek organizasyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak.
Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak.
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2012
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