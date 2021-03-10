10 Mar 2021 22:03
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News Code: 84260063
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Hatibzade: Irak Kürdistan bölgesinde yayınlanan pul uluslararası kurallar ve kaidelere aykırıdır

Hatibzade: Irak Kürdistan bölgesinde yayınlanan pul uluslararası kurallar ve kaidelere aykırıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak Kürdistan Bölgesinde yayınlanan pulun uluslararası kurallar ve kaidelere aykırı olduğunu söyledi.

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ İran bu hususta Irak hükümetine itirazını bildirerek dağıtılan pulların toplatılması ve bu dostane olmayan olayın düzeltilmesini istemektedir. ‘’ dedi.

 Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Papa Franciscus'un ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Musul ve Kerkük'ü bölge sınırlarına dahil eden bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Salihi yayınladığı yazılı açıklamada, Kerkük ve Musul'un da haritada yer almasının bu kentleri bölgesel çekişmeler içine çekmek anlamına geleceğini belirtti.

Suriye, İran ve Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği bir pulun da planda yer aldığının görüldüğünü belirten Salihi, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu adımlar bölgenin ve Irak'ın milli güvenliğini tehdit etmektedir. IKBY hükümetinden atılan bu tür vahim adımları durdurmasını ve daha önceki hataları tekrarlamamasını istiyoruz."

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