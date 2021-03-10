10 Mar 2021 21:21
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News Code: 84260010
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Ruhani ve Jaohnson telefon’da görüştü

Ruhani ve Jaohnson telefon’da görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Alireza Moezzi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Diplomatik istişareler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ruhani ve Jaohnson bir telefon görüşmesi yapmaktalar. ‘’ dedi.

Moezzi, bu görüşmenin son 3 haftada Avrupa Troyka Liderlerinin Cumhurbaşkanı Ruhani ile üçüncü görüşmeleri olduğunu belirtti.

Ruhani daha önce Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapmıştı.

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