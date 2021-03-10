Ruhani ve Jaohnson telefon’da görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Alireza Moezzi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Diplomatik istişareler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ruhani ve Jaohnson bir telefon görüşmesi yapmaktalar. ‘’ dedi.

Moezzi, bu görüşmenin son 3 haftada Avrupa Troyka Liderlerinin Cumhurbaşkanı Ruhani ile üçüncü görüşmeleri olduğunu belirtti.

Ruhani daha önce Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012