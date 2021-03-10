Bageri: Ambargolara göz yuman raportör İran halkı aleyhindeki cinayetler ortağıdır

BM İran Özel Raportörünün İranla ilgili yanlı, eksik ve yanlış raporunun yayınlanması sonrası Bageri BM Gene Sekreterine yazdığı mektupta delillerle raporun eksiklerini hatırlatarak raporun siyasal tutumunu eleştirdi.

Hukukun her zaman büyük güçlerin siyası isteklerine kurban olunduğunu ifade eden Bageri, İran için özel raportörün seçilmesi ve süresinin uzatılmasının İran milletinin hakkının birkaç ülkenin siyasi menfaatlerine kurban verilmesi olduğunu belirtti.

Bageri mektubunda raporda İran düşmanı terör gruplarının iddiaları ve ithamlarının yanınd İran’da insan haklarının korunması için yapılanlarının da yansıtılması gerektiğini fakat bu gerçeklere göz yumulduğunu söyledi.

Bageri raporda İran’da onlarca masum çocuk ve hastanın zalimce ambargolardan dolayı ilaç ve tıbbi teçhizata ulaşamamalarından dolayı hayatını kaybetmelerine yer verilmediğini ve bunun büyük haksızlık olduğunu belirtti.

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2012