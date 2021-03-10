Zarif: ABD, KOEP’e dönmek için önayak olmalı

Zarif, Tahran’da düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada, İran’ın batılı ülkelere güveni olmadığını, zira hiçbir zaman KOEP’e doğru uygulamadıklarını, ABD’nin kendisinin KOEP’ten çıktığını ve kendisinin de KOEP’e dönmek için önayak olması gerektiğini söyledi.

ABD eski yönetiminin bir sene boyunca İran’ın KOEP’e uyguladığını onayladığını ifade eden Zarif, ajansın da bu süre zarfında yayınladığı 5 rapora bunu onayladığını söyledi.

Zarif, ‘’ Bunlar önce sorunu çözmeliler, eğer konu güvensizlikse bu İran’ın batı ülkelerinin KOEP’i uygulamadıkları için oluşan güvensizliktendir, bunu çözmeliler. İslam İnkılabı Rehberi’nin söylediği gibi biz KOEP’in uygulanmasını istiyoruz ve onu da uygulayacağız. ‘’ dedi.

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2012