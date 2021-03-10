İslam Devrimi Lideri'nin atom bombasının haram olduğuna dair fetvası, İran'ın son sözüdür

İranlı yetkililerin her zaman İran'ın nükleer programının barışçıl doğası ve atom bombasının haram olduğundan bahsettiği sorusuna yanıt veren Salihi, 'Son söz İslami Devrimi Lideri tarafından söylenmiştir. Sadece dini değil, aynı zamanda tartışmasız bir fetva yayınlamıştır. Bu konuda tartışmaya hiç yer yok' yanıtını verdi.

"Herkesin zihniyeti ve istekleri hakkında konuşabildiğini ancak pratikte fetvanın söylediğini yapmak zorunda olduklarını dile getiren Salihi, İran yönetiminde atom bombası sahibi olmayı uygun görenlerin olup olmadığı yönündeki soruya, 'Bilmiyorum, belki vardır' diye belirtti.

Bir atom bombasının nasıl yasak olduğu ancak yüksek menzilli bir füzenin yasak olmadığı sorulduğunda Salihi, 'Hedeflemek istediğiniz belirli amaçlar için yüksek menzilli bir balistik füze kullanılabilir, ancak Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılan atom bombası sonucu 200 bin kişi anında yok edildi' diye açıkladı.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine ve İran'ın bu mekanizmadaki varlığına atıfta bulunan Salihi, 'Konuyu neden karmaşıklaştırmak istiyoruz? Bu anlaşmadan çekilen önce geri dönmeli. Nükleer mesele yapay bir sorundur. Bu, siyasi hale gelen teknik bir sorundu. Bu nedenle, sorunu çözmek için politik araçlar kullanmalıyız' ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetiminin sınırlamaları hakkında da açıklamada bulunan Salihi, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki denetimini sınırlamadık, Ek Protokol kapsamındaki gönüllü taahhütlerimizin yalnızca bir kısmını terk ettik. UAEK güvenlik kameraları hala mevcut ve istediklerini kaydediyor, ancak UAEK üç aya kadar bunların bilgilerine erişemeyecek. Nükleer Anlaşma geri gelirse, bu bilgiler onlara iletilecektir' diye konuştu.

İran'ın nükleer programının şeffaflığı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetleme kameralarının diğer tarafların Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmedikleri takdirde imha edilmesiyle ilgili konuşan Salihi, 'Bu sorunu çözmek çok kolay. Nükleer Anlaşma'ya dönerek bu olayın yaşanmasına izin vermeyiniz' diye ekledi.

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