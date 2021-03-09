Zarif: Sadece İran, KOEP’e bağlı kalmıştır

Zarif, Twitter hesabında yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD ve 3 Avrupa ülkesi kendilerini göstermek yerine nihayetinde taahhütlerini yerine getirmeliler. ‘’ dedi.

Zarif, KOEP’in kapsamlı bir plan olduğunu ve ABD dahil 5+1 ve İran tarafından sonuçlandığını belirtti.

Bugün ABD’de 140 kongre üyesi ABD’nin KOEP’te ayrıldığını gözönüde bulundurarak ABD’nin İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varması için Dışişleri Bakanı Blinken’e bir mektup gönderdiler.

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