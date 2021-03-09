9 Mar 2021 23:32
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News Code: 84258771
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Zarif: Sadece İran, KOEP’e bağlı kalmıştır

Zarif: Sadece İran, KOEP’e bağlı kalmıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD ve Avrupa Troykasının Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili ahde vefasızlıklarına değinerek, sadece İran’ın bu kapsamlı anlaşmaya sadık kaldığını söyledi.

Zarif, Twitter hesabında yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD ve 3 Avrupa ülkesi kendilerini göstermek yerine nihayetinde taahhütlerini yerine getirmeliler. ‘’ dedi.

Zarif, KOEP’in kapsamlı bir plan olduğunu ve ABD dahil 5+1 ve İran tarafından sonuçlandığını belirtti.

Bugün ABD’de 140 kongre üyesi ABD’nin KOEP’te ayrıldığını gözönüde bulundurarak ABD’nin İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varması için Dışişleri Bakanı Blinken’e bir mektup gönderdiler.

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