Petrol dışı ihracat yüzde 6.2 arttı

Haigi Tebar yaptığı açıklamada, zallimce ambargolara rağmen 11 ayda ihracat miktarının değer olarak 31 milyar 198 milyon dolar ve ağırlık olarak 103 milyon 90 bin tona ulaştığını söyledi.

İhracat miktarının Bahman ayında 3 milyar 135 milyon dolar olduğunu ve bunun bir önceki aya göre yüzde 6.2 artış gösterdiğini söyledi.

İran petrol dışı ihracat miktarının yüzde 26’sının Çin, yüze 22’sinin Irak, yüzde 13.4’ünün BAE, yüzde 7’sinin Türkiye, yüzde 6.7’sinin Afganistan’a yapıldığını belirten Haligi, ihracat miktarının yüzde 51’inin petrokimya ve sıvı gaz, yüzde 21’inin maden sanayi, yüzde 18’inin tarın ve gıda sektörü, yüzde 10’unun da sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyledi.

Haligi, petrokimya sektöründe 127 ürü, sanayi sektöründe 2 bin 544 ürün, Maden Sanayi’nin 613 ürün]n ve tarım ile gıda sanayinde ise 656 ürünün ihracat sepetini oluşturduğunu söyledi.

İran’ın 11 aylık ticaret hacmi 65 milyar 500 milyon dolar’dır. Bu rakamın 31 milyar 198 milyon doları ihracat ve 34 milyar 321 milyon doları ise ithalattan oluşmaktadır.

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2012