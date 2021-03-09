Kaviyani: Çin ve Rusya ile deniz tatbikatları devam edecek

Büyük devletler ve ileri deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin İran Deniz Kuvvetleri ile deniz tatbikatı yapmak istemelerine değinen Kaviyani, bunun İran silahlı kuvvetlerinin deniz alanında yüksek güce sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kaviyani, ‘’ İran’ın savunma diplomasisinde yüksek kapasitesi vardır ve İran-Rusya deniz tatbikatında Çin ile Hindistan’da bu tatbikata iştirak etmek istediler ve bu süreç devam edecektir. ‘’ dedi.

İran Deniz Kuvvetlerinin her zaman İran milleti menfaatlerini savunacağını ifade eden Kaviyani, İran Deniz Kuvvetlerinin güçlü olduğunu Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı, Hint Okyanusu Kuzeyi ve İran’ın menfaatlerinin icap ettiği her yerde güvenliği sağlayabileceğini söyledi.

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2012