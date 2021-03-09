İran, Doğu Akdeniz bölgesinde kan naklinde bilimsel mercidir

İRNA'ya konuşan Aşki, Uluslararası Nadir Kanlar Derneği'ne 23 ülkenin üye olduğuna dikkati çekerek, 'İran kan güvenliği ve sağlığı yönünden dünyanın en üstün standartlarına sahip ve bu alanda en güncel ekipmanı kullanmaktadır' diye belirtti.

Aşki, 'Acımasız yaptırım koşullarında bütçe ve döviz sıkıntılarına rağmen, mevcut tekelleri kırarak olumsuz bir rekabet alanı oluşturudk ve tam tasarrufla kuruma bağlı teçhizat ile araç gereçleri sağlayabildik' diye ekledi.

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