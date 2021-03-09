İrlanda Dışişleri Bakanı: İran-İrlanda ilişkilerinin parlak bir geleceği var

İRNA'ya konuşan Simon Coveney, ülkesinin Tahran'daki İrlanda Büyükelçiliğini yeniden açma kararına atıfta bulunarak, 'Kısa dönemde İran'a bir Maslahatgüzar atamakla Tahran'daki İrlanda Büyükelçiliğinin ve İran'daki İrlanda diplomatik varlığının yeniden açılması için gerekli koşulları sağlamayı, gelecekte güçlendirilmeyi ve istikrar kazanmasını hedefliyoruz'dedi.



İran-Avrupa ticari ilişkilerinin canlanmasından da bahseden Coveney, '2018'den beri İran'la ticaretin şartlarının çok kötü ve zor olduğunu biliyorum ancak nükleer anlaşması yeniden canlanırsa, İran'a yatırım yapmak ve onunla iş yapmak konusunda son yıllarda karşılaştığımız zorlukların ve engellerin çoğu ortadan kalkacak'ifadesini kullandı.



Coveney, İran'ı inanılmaz bir tarihe sahip güzel bir ülke olarak nitelendirerek'Tahran ve Dublin arasında diyalog için pek çok konu var ve bizler olumlu konulara odaklanmaya ve gelecek için net bir vizyona sahip olmaya çalışıyoruz'dedi.



