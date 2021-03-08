Garipabadi: İran’ın uyuşturucu ile mücadelesi gerçektir

Viyana’da düzelene Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Garipabadi, uyuşturucunun uluslararası bir sorun olduğunu ve onunla mücadele için ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini belirterek, bunun da uluslararası anlaşmalar ve senetlerde vurgulandığını ifade etti.

İran’ın dünyanın geleneksel üretilen en büyük uyuşturucu üreticisi ülke ile komşu olduğu için bu uluslararası meselenin iç ve uluslararası uyuşturucu sorunu ile uğraştığını ifade eden Garipabadi, İran’ın bu konuda bölgesel ve uluslararası işbirliği gereğine vurgu yaptığını söyledi.

İran’ın bu husustaki faaliyetlerini anlatan Garipabadi, şu ana kadar uyuşturucu ile mücadele için 3800 şehit verildiği belirtti.

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2012