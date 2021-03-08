Güney Kore'deki İran kaynaklarının serbest bırakılması için henüz herhangi bir pratik eylem görmedik

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatipzade, 'Seul'un İran'ın Güney Kore'deki bloke parasını serbest bırakmasını bekliyoruz' ifadesini kullandı.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Nazenin Zağeri'nin serbest bırakılmasıyla ilgili sözlerine değinen Hatipzade, 'Jeremy Hunt'ın bugünkü ikiyüzlü sözleri birkaç yıl önceki yıkıcı eylemlerini örtemez. İngiliz hükümeti, İngiltere'de sebepsiz yere tutuklanan ve insan haklarına aykırı şekilde suçlanmadan hapse atılan İranlıların davalarının İran'da hala açık olduğunu ve onu takip ettiğimizi de hatırlamalıdır' diye konuştu.

İrlanda Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin ardından Avrupa'nın Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerinin yerine getirilmesi konusuna değinen Hatipzade, 'Avrupa'nın koordinatörü tarafından çabalarına olumlu niyetlerle bakıyoruz, ancak onlar yükümlülüklerini yerine getirmediler' değerlendirmesinde bulundu.

Yemen savaşına dikkati çeken Hatipzade, 'Yemen'deki krizin kökü, Suudi Veliaht Prensinin üç haftalık bir sürede Yemen halkının öldürülmesiyle sona ereceğini düşündüğü savaştır. Yemen halkı, 6 yıldır Suudi Arabistan'ın gelişmiş silahlarının yanı sıra Avrupa ve Amerika bombalarına karşı eli boş direniyor' diye ekledi.

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