Japon Fars dili ve edebiyatı hocası ve Fars dili güzel hat sanatçısı takdir edildi

Kültür Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen bu programda,İran'ın Japonya'daki kültür danışmanı "Hüseyin Divsalar", bu Fars dili, edebiyatı ve hattat profesörünün çalışma ve faaliyetlerine övgüde bulunmanın yanısıra, şunları söyledi: 'Japonya'dan İranbilimciler, İslamologlar ve Fars dili ve edebiyatı profesörleri ve İranlı Japon Akademisyenler uzun bir kültürel, tarihi ve samimi geçmişe sahip bu iki büyük milleti tanımada kalıcı ve eşsiz bir rol oynadılar ve onların çabalarını ve etkin rollerini her zaman takdir ettik ve edeceğiz'.

Divsalar, 'Bayan Tsunada, yaklaşık 30 yıldır Fars dili ve edebiyatı alanında, Farsça yazı ve hat sanatı ve yaratıcılığın zirvesinde çalışmakta ve Kültürel Danışmanlığın bu kapasiteden yararlanarak Japon kültürünü seven ve ilgilenen izleyicilere sunma fırsatı sağladığından da çok memnunuz' diye belirtti.

Tsunada ayrıca İran halkına ve kültür danışmanına bu faaliyetleri destekledikleri için teşekkür etti ve İran kültür ve sanatını Japon meraklılarına tanıtmak için daha fazla adım atılabileceğini umduğunu belirtti.



