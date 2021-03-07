Dışişleri Bakanı Zarif ile İrlandalı meslektaşı bir araya geldi

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, daha önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, 'Bu ziyaret, hükümetin geçen hafta bir maslahatgüzar yerleştirilmesi ve 2023 yılına kadar Tahran'daki

İrlanda büyükelçiliğinin yeniden açılması yönündeki önemli kararının ardından yapılcak' ifadesi kullanıldı.

Coveney,'İrlanda, 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın (nükleer anlaşmayı onaylanan) kolaylaştırıcısı olarak seçilmiştir.Bu karar, Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşma olarak bilinen İran nükleer anlaşması ile etkileşiminin yoludur'diye belirtti.

İrlanda Dışişleri Bakanı, ülkesinin nükleer anlaşmaya güçlü desteğine atıfta bulunarak'İrlanda bir kolaylaştırıcı olarak rol oynayan herkes ile yakın diyalog kurmayı beklemekte ve tüm tarafları bu anlaşmaya tam olarak uymaya teşvik etmektedir' diye ekledi.

