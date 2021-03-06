Rusya Devlet Başkanı'nın mesajı İslam Devrimi Lideri'ne iletilmek üzere Vilayeti'ye iletildi

Vilayeti bu görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya ve İran'ın önemli ve eski dostlar olduğunu belirterek, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ticari, ekonomik, kültürel ve stratejik ilişkilerin ilişkilerin sürdürülmesinin önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

İran-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı ve stratejik olduğunu söyleyen Vilayeti, bölgesel ve uluslararası bazı gelişmelere işaret ederek, 'Bölgesel ilişkiler ve çevremizde yaşanan gelişmeler, Tahran ile Moskova arasında daha fazla işbirliğine yol açtı. Şimdiki durum, ilişkiler ve etkileşimleri güçlendirme sürecinde önemlidir' dedi.

Stratejik ilişkilerin uluslararası arenada ve bölgesel düzeyde etkin bir işbirliği gerektirdiğine işaret eden Vilayeti, 'Suriye yetkililerinin daveti üzerine İran ve Rusya arasında gerçekleşen işbirliği, o ülkenin düşmanlarına karşı koymaya yardımcı oldu. Direnmek ve kazanmak için 70'den fazla ülkenin varlığıyla uluslararası bir savaş başlatmış olan bu uluslararası işbirliği çok etkilidir. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma konusunda da iki ülke arasında bir başka işbirliği örneği elde edildi. Bölgedeki mevcut durum, iki ülkenin diğer alanlarda birbirleriyle koordinasyon içinde bulunabileceği ve kesinlikle genişlemeye ve daha çeşitli hale gelmeye devam edeceği şekildedir' diye ekledi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye yazdğı mesajı Vilayeti'ye sunduktan sonra yaptığı açıklamada, 'Rusya ile İran arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bu ilişkilerin pekiştirilmesine yol açtı ve iki ülke ilişkilerinş geliştirmek için etkili adımlar attı' dedi.

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