İran, titanyum metali üreten ülkeler arasına girdi

Atom Enerjisi Kurumu Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tıbbi sınıf titanyum inşaat demiri satışına ilişkin ilk sözleşme, en büyük ortopedik implant şirketleri ile imzalanarak, İran stratejik metal titanyum üreten dünyadaki birkaç ülkeden biri haline geldi.

Tıbbi sınıf titanyum külçelerin prototipleri, çok katı tıbbi standartlara uygun olarak analiz edilerek üretilmiş ve çeşitli kalite kontrol aşamalarından geçmeyi başarmış olup, nükleer endüstrideki anonim bilim adamlarının onuruna bir başka önemli altın yaprak misali, çabalarının ve azmin meyvesini ortaya çıkardı.

Titanyum metalinin ve alaşımlarının kapsamlı kullanımı, benzersiz özellikleri nedeniyle son 50 yılda muazzam bir şekilde arttı ve onu stratejik bir metal haline getirdi.

Titanyum endüstrisinin büyük genişlemesi, düşük yoğunluğu (% 55 demir yoğunluğu) ve havacılık ve tıp gibi birçok endüstride kullanım için çok iyi bir seçenek olan korozyona karşı yüksek direnci nedeniyle mükemmel mekanik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Saf titanyum, 5. derece titanyum, 5. derece tıbbi titanyum veya 23. derece, paladyum ve 12. derece titanyum alaşımı bu alanda en yaygın kullanılanlar arasındadır.

Titanyum ve alaşımlarının en önemli uygulamalarından biri tıp ve diş hekimliğidir. İmplant, kalp atış hızı monitörü, kalça veya diz protezleri gibi durumlarda ve genellikle protez olarak kullanılır.

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