7 Mar 2021 01:45
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İranlı kadın oyuncu Kanada'da bir film festivalinde en iyi oyuncu adayı gösterildi

İranlı kadın oyuncu Kanada'da bir film festivalinde en iyi oyuncu adayı gösterildi

Tahran, İRNA- İranlı oyuncu Mojan Kürdi, Kanada'da düzenlenen 33. Yaşauan Gökler Öğrenci Festivali'nde Teneffüs Vakti adlı kısa filmde rol aldığı için En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Nevid Nikhah Azad'ın yönettiği Teneffüs Vakti adlı kısa film, Kanada'daki 33. "Yaşayan Gökler" öğrenci festivaline seçildi. Filmin başrol oyuncusu Mojan Kürdi ise bu festivalde En İyi Kadın Oyuncu adayı oldu.

Teneffüs Vakti, Emir Şahab Rezeviyan yönetimindeki Hilaj Film ve Film Araştırma Okulu adına bu festivalde yarışacak.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya proömiyerini yapan Teneffüs Vakti, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluştu.

Yaşayan Gökdelenler öğrenci festivalinin 33.'si, 4-6 Mart tarihlerinde korona salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek. Teneffüs Vakti'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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