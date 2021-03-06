Garipabadi, UAEK Yönetim Kurulu toplantısında Şehit Fahrizade'yi andı

İran'ın barışçıl bir nükleer programı sürdürmeye kararlı olmasına rağmen başka bir İranlı nükleer bilim adamının suikasta kurban gittiğini dile getiren Garipabadi, 'Açık kanıtlar, İsrail rejiminin Şehit Fahrizade'ye yönelik suikastın arkasında olduğunu ve böylesi insanlık dışı bir suçtan sorumlu tutulması gerektiğini gösteriyor' dedi.

Böylesine korkunç bir eylemin korkunç sonuçları ve bunun uluslararası barış ve güvenlik açısından kışkırtıcı ve tehlikeli sonuçları olduğunu ve uluslararası topluma ciddi bir meydan okuma olarak terörizme karşılık toplu bir yanıt gerektirdiğini kaydeden Garipabadi, 'Biz, üye devletleri ve UAEK'yi terörizmle mücadelede uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve böylesine insanlık dışı bir eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaya çağırıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti bu tür suç işlemlerini cevapsız bırakmayacak' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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