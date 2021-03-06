Fars Körfezi'ndeki üç ada İran'ın ayrılmaz parçasıdır

İran aleyhine masal anlatımı yoluyla temelsiz suçlamalar ve iddialarda bulunan Arap Birliği bakanlarının ve sahte dörtlü komite toplantısının son açıklamasına tepki gösteren Hatipzade, 'Ne yazık ki bazı Arap ülkeleri, Siyonist işgalci ve kriz yaratıcı rejimi bölgeye açmak ve Filistin davasından mahrum kalmak gibi Arap dünyasının karşı karşıya olduğu temel sorunları ele almak, Yemen Arap halkına karşı baskıcı savaşı sürdürmek ve günümüzün en korkunç insani krizini yaratmak ve terörizme ve terörist gruplara yıllarca verilen destek ve hayali bir düşman yaratarak halkın zihnini kötü ve yıkıcı eylemlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar' ifadesini kullandı.

Tüm iddiaları reddeden Hatipzade, 'Yemen'de yaşamın temel altyapısını yok etmenin yanı sıra son altı yılda yıkıcı saldırganlığı olan ülkeler, milyonlarca insanı aç, hasta, yerinden edilmiş ve yoksul bıraktı ve elleri kanlı yönetimler, kendilerini işledikleri cinayetlerin sorumluluğundan kurtarmaya çalışmaktadır' diye konuştu.

Üç İran adasına ilişkin sonuçsuz iddianın tekrarlanmasının, mevcut tarihi ve coğrafi gerçekler üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağının altını çizen Hatipzade, 'Bu adalar İran'ın ayrılmaz bir parçasıdır. İran komşularına karşı iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve diğer ülkelerin içişlerine karışmamayı gözetme ilkeli politikasını uygulamaktadır. Arap Ligi ve bölgedeki bazı ülkeler, yalnızca mevcut yıkıcı sürecin devamı ile sonuçlanacak boş ve kışkırtıcı açıklamalar yerine, yaklaşımlarını bölgesel diyalog ve işbirliğine kaydırmalıdır' diye ekledi.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Danışma Toplantısı 3 Mart Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıklatı toplantıda yeni bir genel sekreterin seçilmesi, Filistin meselesi, Yemen'deki gelişmeler ve hayali "üç adanın İran işgali" iddiası ve Türkiye'nin Irak egemenliğini ihlal etmesi ve içişlerine müdahalesi gibi konular ele aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Arap Birliği bakanlarının kararlarını reddeden ve onları temelsiz olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.

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