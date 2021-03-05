6 Mar 2021 00:38
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News Code: 84253364
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İran, Siyonist rejimin hatalarının sonucu ile ilgili ikazda bulundu

İran, Siyonist rejimin hatalarının sonucu ile ilgili ikazda bulundu

Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Siyonist rejime ait bir gemiye Umman Körfezinde İran tarafından saldırı yapıldığı iddiasının temelsiz olduğunu belirterek, İsrail’in yanlış muhasebesi sonucu işleyeceği bir hatanın sonuçları ile ilgili ikazda bulundu.

Tahti Revançi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvelik Konseyi Başkanına gönderdiği mektuplarda Siyonist rejimin bu yöndeki ithamının temelsiz olduğunu belirterek reddetti.

Tahti Revançi, saldırının özelliklerinin bu saldırıyı gayrı meşru hedefleri olalar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirtti ve İsrail’i İran’ı itham etmedeki hedefinin kendini mazlum göstermek ve İsrail’in bölgedeki cinayetlerinden saptırmak olduğunu belirtti.

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