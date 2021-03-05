İran, Siyonist rejimin hatalarının sonucu ile ilgili ikazda bulundu

Tahti Revançi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvelik Konseyi Başkanına gönderdiği mektuplarda Siyonist rejimin bu yöndeki ithamının temelsiz olduğunu belirterek reddetti.

Tahti Revançi, saldırının özelliklerinin bu saldırıyı gayrı meşru hedefleri olalar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirtti ve İsrail’i İran’ı itham etmedeki hedefinin kendini mazlum göstermek ve İsrail’in bölgedeki cinayetlerinden saptırmak olduğunu belirtti.

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