Devrim Muhafızları Kuvvetleri bir uçak kaçırma girişimini etkisiz bırakıldı

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam saat 22.10'da Meşhed'e gitmek üzere Ahvaz Havaalanı'ndan 10 dakika gecikmeyle kalkan 334 sefer sayılı Fokker 100 tipi yolcu uçağına yönelik kaçırma girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma girişiminin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Uçuş Güvenlik Birimleri tarafından etkisiz bırakıldığı ve uçağın İsfahan Havaalanı'na acil iniş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Hava korsanının gözaltına alındığı ve hiçbir yolcunun zarar görmediği ve farklı bir uçak ile Meşhed'e hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, hava korsanının uçağı Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkeye indirmek istediği bildirilirken, olayın detayları için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

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