İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ilişkileri gelişiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir yaptığı açıklamada İran’ın Rusya ile ticari ilişkisinin 350 milyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 90’anının tarım ürünleri olduğunu belirterek, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin tercihli tarife anlaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Korona’ya rağmen bir çok ülkenin ekonomisinde durağanlık olduğunu ifade eden Muhacir, korona’ya rağmen taraflar arasındaki ticaretin geliştiğini söyledi.

Tarifelerin azaltılmasının ticari ilişkilerin gelişmesine sebep olduğunu ifade eden Muhacir, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma müzakerelerinin yakına başlayacağını ve bunu sağlanması ile taraflar arasındaki ticaretin artacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012