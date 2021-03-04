11 ayda 31.2 milyar dolar İran’dan ihracat gerçekleşti

Buşehr ilinde açıklamada bulunan Zadbum, ihracat rakamının geçen seneki aynı döneme göre yüzde 11 azalmasının bu sene korona olmasından dolayı kabul edilebilir rakam olduğunu söyledi.

Korona’nın başlaması ile yılın ilk 3 ayında bir çok ülkenin sınırlarını kapattığını ifade eden Zadbum, korona’dan dolayı dünyadaki bir çok ülkenin ticaretinde daralma yaşandığını söyledi.

İran dış ticaretinin geçen sene 85 milyar dolar olduğunu ifade eden Zadbum, bunun 41.3 milyar dolarının ihracat ve 43.7 milyar dolarının da ithalat olduğunu ve bu rakamların azami baskı döneminde gerçekleştiğini söyledi.

Zadbum ithalatın yüzde 85’inin ilk ve ara mallar olduğunu ve İran’ın üretimdeki ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

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2012