Ruhani: ABD, ambargoları kaldırarak KOEP’e dönsün

Ekonomik İşbirliği Topluluğu Liderler Zirvesinde açıklamada bulunan Ruhani, ABD’nin KOEP’i çiğneyen taraf olduğunu ve ambargoları kaldırarak KOEP’e dönmesinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Uluslararası camianın son 4 yılda ABD’nin İran aleyhindeki yasa ışı tutumu ve ekonomik savaşına şahit olduğunu ve zalimce ambargoların İran devleti ve milletine telafisi mümkün olmayan hasarlar verdiğini ifade eden Ruhani, İran’ın akılcılığı ve ileri görüşü ile ABD’nin çiğnediği ve yok olması için çaba sarf ettiği anlaşmanın ayakta kaldığını söyledi.

ABD’nin KOEP’e dönmesi ve ambargoları kaldırması durumunda İran’ın buna yanıt vereceğini belirten Ruhani, ABD’nin KOEP’e dönme yolunun belli olduğunu ve iradenin olması durumunda müzakereye bile ihtiyaç olmadığını söyledi.

ABD’nin İran aleyhinde yaptıklarının sonuçsuz kaldığını ifade eden Ruhani, İran millerinin ağır ekonomik baskılara rağmen iç imkanlarına dayanarak büyük başarılar elde ettiğini ve bunun örneğinin Covid 19 aşısının yapımı olduğunu söyledi.

İran’ın Covid aşısı konusunda EİT üyeleri ile işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın ayrıca korona sonrası önem için EİT bölgesinin yapacakları ve atılacaklar temeller için işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

EİT’nin İran’ın bölgesel ve komşuluk politikalarında önemli önceliklerinden olduğunu ifade eden EİT bölgesinin büyük insani, doğal, enerji, özel sektör ve ulaştırma kapasitelerine saip olduğunu söyledi.

Yüksek kapasity ve altyapıya rağmen, bölge için ticaret hacminin yüzde 10’unun altında olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ruhani, EİT tarafından onaylanan programların uygulanmasına konsantre olunmasını istedi.

Ruhani, İran’ın coğrafi konumunu özellikle transit konusunda EİT ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türkiye, İran, Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri'nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür.

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan EİT, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği örgütünün ardılıdır. 1992 yılında Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasında kurulan Orta Asya İşbirliği Teşkilatı (CACO)'nın da devamı niteliğindedir. Tarihi köklerinde Sadabat Paktı da vardır. Birlik aynı zamanda Türk/Fars ortaklığını, ortak Selçuklu kültürünü yansıtmaktadır. EİT'nin genel merkezi ve kültür bürosu İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de ve bilimsel bürosu ise Pakistan'dadır.

EİT'nin on üyesi ve bir gözlemci üyesi bulunmaktadır.

EİT'in üyeleri kültürel ve ekonomik alanda iş birliğini hedeflemektedir. Statü ve güç olarak büyümeye devam eden örgüt üyeleri arasında, 17 Temmuz 2003 tarihinde İslamabad'da ticaret anlaşması imzalandı.

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