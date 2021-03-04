Hatibzade: Irak’taki saldırılar şüphe uyandırmakta

Elcezire kanalına açıklamada bulunan Hatibzade, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesi için müzakereye ihtiyaç duyulmadığını belirterek, ABD’nin ilk önce anlaşmaya dönmesi daha sonra müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.

Diplomasi yolunun en iyi yol olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’ın her eyleme en iyi şekilde yanıt vereceğini söyledi.

ABD’nin kimseyle müzakere etmeden KOEP’i çiğnediğini belirten Hatibzade, Washington ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirme şartı ile İran’ın taahhütlerine dönebileceğini ve ABD’nin KOEP’e dönmesi sonrası müzakere edebileceğini belirterek, ABD’nin önce anlaşmaya dönmesi daha sonra müzakere masasında oturması gerektiğini söyledi.

Hatibzade Yemen krizi ile ilgili, ‘’ Yemen krizinin kökeni Suudi ve müttefiklerinin saldırılarıdır. Arabistan’dan savaşa ve ablukaya son vermesini istiyoruz. Arabistan, Yemen krizi ile ilgili bir plan sunabilir ve bizim buna bakışımız olumlu olacaktır. Arabistan ablukaya son verirse savaşta son bulacaktır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Herkesi gerçek bölgesel görüşmelere davet ediyoruz. Arabistan bunu kendi aleyhine tehdit olarak algılamamalı. Bizim Umman, Katar ve Kuveyt ile ilişkilerimiz iyidir ve BAE ile de iyi ekonomik ilişkilerimiz vardır ‘’ dedi.

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