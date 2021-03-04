Ruhani: UAEK siyasi oyunların yeri değildir

İçişleri Bakanlığının bazı projelerinin video konferans yöntemiyle açılışında konuşan Ruhani, ‘’ Biz ilk günden itibaren UAEK ile işbirliği istiyorduk ve UAEK da bizim bu süre zarfında çok iyi işbirliği yaptığımızı çok iyi biliyor. Dostluk iddiasında olan ve bana göre doğru düşünceye sahip olmayan bazı ülkeler ajansa bir tasarı sunmuşlardır, ben kendilerine bunu yapmamalarını ve dostane ilişkilerimizi tahrip etmemelerini tavsiye ediyorum. ‘’ dedi.

Ajansın siyasi işler yeri olmadığını ifade eden Ruhani, 3 Avrupa ülkesinin bunu bilmeleri ve siyasi oyunları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirterek ajansın işlerinin teknik olduğunu söyledi.

Son haftalarda İran ve Ajans arasında iyi bir anlaşma sağlandığını ifade eden Ruhani Avrupa ülkelerinde bu anlaşma ve yolunun devam etmesine izin vermelerini istedi.

İran nükleer faaliyetlerinin yüze 100 barışçıl olduğunu ifade eden Ruhani, eğer ajansın istediği denetimlerle arasında engel olduğunu düşünüyorsa bunun ABD’den kaynaklandığını, ambargoların kalkması durumunda İran ve Ajans arasındaki ilişkilerin daha sıcak olacağını ve ajans denetçilerinin sorunsuz şekilde kanunlar çerçevesinde her hangi bir denetimi yapabileceklerini söyledi.

Ruhani, sözlerinin bir bölümünde ABD yönetimine hitaben, ‘’ Biz tam 3 sene eski ABD yönetiminin terörist uygulamaları karşısında direndik, siz hatta korona döneminde bile insani görevlerinizi yerine getirmediniz. ABD eski yönetimi İran halkına yaptığı zulümden dolayı tarih karşısında utanmalıdır, yeni yönetim bunu telafi etmek istiyorsa biz önlerindeki yolu gösterdik. ‘’ dedi.

ABD’ni direkt olarak İran’a 200 milyar dolar hasar verdiğini ifade eden Ruhani, ‘’ Bazıları ABD’nin önce bu hasara telafi edip sonra İran’ın konuşması gerektiğini söylüyorlardı, biz bu arkadaşlarımıza bunu sonraki aşamaya bırakmalarını söyledik. İlk aşamada bir ABD’nin ambargoları kaldırarak KOEP’e dönmesini istiyoruz, daha sonra sözlerimizi söyleyebiliriz. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bazılar yeni şartlarda fırsat yaratıldığını ve KOEP’e bir şey ilave edebileceklerini düşünmesinler, herkes bunları bırakmalı. KOEP, KOEP’tir, eksilmez ve artırılamaz, KOEP tek bir metindir ve tamamlanmış bir metindir, yeni bir şey değildir, KOEP ile ilgili müzakeremiz olmayacaktır. ‘’ dedi.

‘’ KOEP anlaştığımız şekilde karşımızdadır, uluslararası meseleleri diplomasi ile çözmek isteme iddiasına olanlar söylemek istediğimiz bunun yolunun ambargoların kaldırılması ile mümkün olacağı, zira ambargolar diplomasiye engeldir. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Siz ambargoları kaldırın zira bu şekilde diplomasi ve müzakere başlayabilir ve ilerleyebilir. Zamanı itlaf etmemeliyiz, açık söylüyorum zaman öldürmek kimsenin yararına olmayacaktır ve eğer zaman öldürülerek işler uzatılırsa bunun direk sorumlusu ABD olacaktır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Ambargoların kalktığı zaman istisnasız taahhütlerimize geri döneceğimizi ilan etmişiz ve umarım gelecek günler ve haftalarda İran milleti önüne daha iyi şartları görürüz. ‘’ dedi.

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2012