Kabaddi Federasyonu Başkanı: Dünyanın 3 üstün takımından biriyiz

IRNA’ya açıklamada bulunan Eberseji, Asya kıtasının bu spor dalının önemli merkezi olduğunu ve dünyada söz sahibi bir çok ülkenin bu kıtada olduğunu fakat İran takımının Endonezya Asya Oyunlarında şampiyon olmayı başardığını söyledi.

2022 Asya oyunlarına güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ifade ede Eberseji, gelecek sene erkekler ve kadınlar dalında ülke genelinde şampiyonluk ve lig karşılaşmalarını düzenleyeceklerini söyledi.

Kabbadi dalında İran’ın Asya kıtasına birinci sırada yer aldığını ifade eden Eberseji, bu alanda milli akademi açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kabaddi, kökeni Hindistan’a dayanan ve Uzak Doğu'da yaygın bir şekilde oynanan rekabet ve mücadeleye dayalı bir spor türüdür.

Özellikle Asya kıtasında oldukça yaygın olan bu spor Türkçeye "nefessiz vur-kaç" olarak bilinir. Bunun sebebi ise oyunun kurallarından olan atak yapılırken, nefes tutma zorunluluğundan gelmektedir.

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2012