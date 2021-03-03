ABD, İran’a 37 milyon dolar ödemeye mahkum oldu

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamda, Lahey’de bulunan ve Cezayir Anlaşması çerçevesinde oluşturulan mahkemede ABD’nin İran’a 37 milyon dolar ödemeye mahkum olduğu ifade edildi.

İran’ın dosyadaki şikayeti 1982 yılında açıldı ve taraflar 2011 yılına kadar iddianamelerini mahkemeye sundular. Mahkemenin kadarı geçen sene ilan edildi fakat ABD’nin itirazı ile karar gözden geçirildi ve son karara göre ABD toplam 37 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Bu mahkeme Lehey Adalet Divanından farklıdır ve Cezayir Anlaşması doğrultusuna İran-ABD anlaşmazlıklarına bakmak için 3 İranlı hakim, 3 Amerikalı hakim ve 3 bağımsız hakimden oluşmaktadır.

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2012