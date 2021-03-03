8. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı ve Bağlı Hizmetler Fuarı açıldı

,Demiryolu taşımacılığı endüstrisinin ve ilgili endüstrilerin en son başarıları ve teknolojisi hakkında bilgi, yerli üretimin teşviki, ihracatın geliştirilmesi, İran şirketlerinin yeteneklerinin uygulanması, üretim ve ihracatın artırılması, demiryolu endüstrilerinin yerelleştirilmesi ve demiryolu üreticilerinin bu konudaki en son gelişmelerle tanıştırılması, bu fuarın hedefleridir.

Fuarın düzenlenmesi, 'üretim sıçraması' yılında üretici pazarının refahını artırmak için iyi bir fırsat sağlayabilir.

Bugün, Demiryolları Genel Müdürü ile İran Ticaret Borsası Genel Müdürü arasında da bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, ticaret borsasında bulunan üreticiler, ticaretle aynı zamanda en iyi demiryolu taşımacılığı fiyatına ulaşacaklar. Ayrıca alıcılar, en iyi nakliye fiyatını almak için Ürüm İhale Ofisini de kullanabilir.

Bugün Tahran Daimi Fuarlar Merkezi'nde açılan fuar, 6 Mart'a kadar faaliyetine devam edecek.