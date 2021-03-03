Vaizi: UAEK Yönetim Kurulu'nda bir karar çıkarılması yapıcı değildir

Kabine toplantısı sırasında konuşan Vaizi, UAEK Yönetim Kurulu'nun İran aleyhindeki kararı ile ilgili soruya, 'Son birkaç gün içinde değiştirildiğini söyledikleri karar, bizim görüşümüze göre yapıcı olmayan bir tutumdur ve İran'ın UAEK'ye bakışı ve bu kurumla işbirliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu, dostane bir yöntem değil ve çok geç olmadan düzeltilmesi gerekiyor' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Fransız meslektaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Vaizi, 'Bu bir saatlik telefon görüşmesinde Nükleer Anlaşma meselesi de dahil olmak üzere çeşitli konular gündeme geldi. Macron Avrupa ve ABD'nin düzeni sağlamak ve taahhütleri yerine getirmekle ilgilendiğini söyledi. ABD'nin 4 yıllık Trump dönemiden İran'a karşı uyguladığı yaptırım sayısı 1600'yi buluyor. Öte yandan Nükleer Anaşma ile ilgili yaptırımlar da mevcuttur ve bunların Nükleer Anlaşma gereği kaldırılması gerekiyor' diye konuştu.

İran'ın tutumunun belli olduğuna değinen Vaizi, 'Yaptırımlar kaldırılmalı ve hem Avrupa ülkeleri hem de ABD'nin çok net adımlar atması gerekiyor. bunun karşılığında biz emin olduktan sonra da aynısını yapacağız. Bazı anlaşmazlıklar vardı. Ortaya çıkan fikirler üzerinde daha çok düşünmemize karar verildi' ifadesini kullandı.

Vaizi, İran'ın Irak, Güney Kore, BAE ve Japonya'dan talepleri ile ilgili bir başka soruya cevaben, 'Sayın Zarif, Güney Kore ile görüşmelerin sonuçlandığını belirtmiştir. Bahsedilen ülkelerdeki paralar bize aittir ve ABD veya bir Avrupa ülkesi bize para vermiyor ki. Önceki ABD yönetimi, yanlışları nedeniyle, paramızı dondurmaları için onları zorla ve zorbalıkla tehdit etti. Yeni ABD yönetimi, önceki yönetimin yöntemlerini kabul etmediğini söylüyor. Öte yandan Güney Kore, Irak ve Japonya gibi hükümetler bu paranın size ait olduğunu ve bunları size iade etmeye hazırız diyorlar. Bu yüzden artık zor bir görev değil' değerlendirmesinde bulundu.

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