Yeni ABD yönetimi, yaptırımları kaldırmak için henüz yeni bir adım atmadı

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının ve Nükleer Anlaşma'nın tam anlamıyla uygulanmasının hem çok kolay hem de çok zor olduğunu belirterek, 'ABD tüm yaptırımları kaldırırsa İran tüm yükümlülüklerini derhal yerine getirecektir' ifadesini kullandı.

Bu işin çok kolay olduğunu ve bir veya iki gün içinde yapılabileceğini dile getiren Ruhani, 'Eğer ciddi irade varsa, bu hafta da yapılabilir. Ama eğer ciddi irade yoksa veya Trump'a düşen ve onu siyasi arenada sapmasına, itibarsızlşmasına ve yok olmasına neden olan evham devam ederse, bu iş çözülmez. Zira Trump İran ve Nükleer Anlaşma konusunda her ne kadar BM'ye başvursa da yenilgiye uğradı ve bir kere olsun bile kazanmadı' diye konuştu.

Trump'ı kimin bu tuzağa düşürdüğünu soran Ruhani, 'Siyonistlerdi. Görünüşe göre slogan atıyor ve 'önce Amerika' dyordu, ancak pratikte önce Siyonizm, ikinci aşırılık, üçüncü ırkçılık ve dördüncü Amerika'ydı. Siyonistler, Trump'ı kandırıp aldattılar ve onu yanlış yöne yönlendirdiler. Gürültü, konuşma ve slogan atmakla sorun çözülmez. Amerikalılar şimdi de slogan atıyor ve Nükleer Anlaşma'ya dönmek istiyoruz ve herkes taahhütlerini ifa etsin istiyoruz diyorlar, ancak konuşmak yetmez, uygulamaya geçmek lazım' diye ekledi.

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