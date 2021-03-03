İranlı satranççı Sara Hadım Şeria dünyada en iyi 15 kadın satranççıdan biri

En son satranç oyuncuları sıralaması Dünya Federasyonu tarafından açıklandı. Erkekler bölümünde İran erkek satranç sıralamasında ilk sırada yer alan Perham Maksutlu 2676 puanla 60. sırada yer alıyor.
Bu dünya satranç dehası Mart ayında 15 puan geriledi. Bu düşüş, Hollanda Tata Steel yarışmasındaki yenmilgi ve kötü sonuçlardan kaynaklandı.
2847 Notuyla Carlsen hala dünyanın bir numarasıdır.
Ayrıca kadınlar bölümünde Sara Hadım Şeria 1494 puanla 14. sırada yer alıyor ve geçen aya göre sıralamasında değişiklik görülmedi.
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