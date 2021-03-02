Ruhani: KOEP’i korumanın tek yolu ABD ambargolarına son vermesiyle mümkün

KOEP’in canlanması içi fırsatların kaçmasının şartları zorlaştırabileceğini ifade eden Ruhani, ‘’ İran’ın aşamalı olarak taahhütlerini azaltması ABD’nin KOEP’ten çıkması ve 3 Avrupa ülkesinin KOEP taahhütlerine bağlı olmamasından kaynaklıdır ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi sonrası anında geri dönülebilir.’’ dedi.

İran’ın NPT ek protokolü uygulamayı bırakmasının İslami Şura Meclisi kanunu çerçevesinde olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliğinin devam ettiğini ve İran’ın hiçbir zaman KOEP’i terk etmediğini söyledi.

Ruhani, UAEK Yönetim Kurulundaki yapıcı olmayan tutumun yeni sorunlar yaratabileceğini ve mevcut durumu daha içinden çıkmaz hale getirebileceğini söyledi.

Paris’in önemli bir aktör olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’ Tahran-Paris ilişkileri kalıcı bir bakış açısı ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde ikili, bölgesel ve uluslararası işbirlliği için gelişebilir. ‘’ dedi.

ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının İran’ın bu hastalıkla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Ruhani, beklentilerinin AB özellikle Fransa’nın buna karşı çıkması olduğunu söyledi.

Macron da görüşmede KOEP’in uluslararası camia için bir gereklilik olduğunu belirterek, tüm tarafların KOEP’e dönmesi için görüşmelerin gerekli olduğunu söyledi.

İlk adımlar için iki tarafın eyleme geçmesine vurgu yapan Macron, Avrupa’nın KOEP’in canlanması için gelecek haftalarda daha çok çaba harcamaya hazır olduğunu söyledi.

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2012