Şiraz-İstanbul uçak seferleri yeniden başlayacak

İRNA'ya konuşan Kerim Ağayi, 'THY Airbus-320 Neo uçağı ile Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 01:30 kalkış ve 02:25 varış saati ile haftada üç kez tarifeli uçuşlarını başlatacak' dedi.

Korona virüsü salgınının başlaması ile Mart 2020'den bu yana Türk Hava Yolları'nın Şiraz-İstanbul uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden Kerim Ağayi, tüm sağlık kurallatının uygulanması ile bu hattın tekrar faaliyete geçirileceğini söyledi.

Planlamaya göre Türk Hava Yolları'nın Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'dan saat 21:10'dan kalkan uçağı, Şiraz Havalimanı'na Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 01:30'da (İran saatiyle) inecek.

Ayrıca THY uçağı, İran saatine göre Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri sabah 02:25'te İstanbul'a gitmek üzere Şiraz Havalimanı'ndan kalkacak ve aynı gün (İstanbul saati) sabah 06: 05'te İstanbul Havalimanı'na inecek.



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