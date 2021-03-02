2 İranlı, dünyanın seçkin kaya tırmanış tasarımcıları arasında yer aldı

Yarışmaların uluslararası tasarımcılarından Artemis Ferşad Yegane ve engelliler için yarışmaların tasarımcılarından Emin Abbasi, bu listede yer aldı.
Artemis Ferşad Yegane şu anda Milli Kaya Tırmanışı Takımı Baş Antrenörüdür.
Tahran, İRNA- Uluslararası Spor Tırmanışı Federasyonu, aralarında iki İranlının isminin de bulunduğu 2021 yılı üstün tırmanış tasarımcılarının isimlerini açıkladı.
Yarışmaların uluslararası tasarımcılarından Artemis Ferşad Yegane ve engelliler için yarışmaların tasarımcılarından Emin Abbasi, bu listede yer aldı.
Artemis Ferşad Yegane şu anda Milli Kaya Tırmanışı Takımı Baş Antrenörüdür.
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