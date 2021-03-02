2 İranlı, dünyanın seçkin kaya tırmanış tasarımcıları arasında yer aldı

Yarışmaların uluslararası tasarımcılarından Artemis Ferşad Yegane ve engelliler için yarışmaların tasarımcılarından Emin Abbasi, bu listede yer aldı.

Artemis Ferşad Yegane şu ​​anda Milli Kaya Tırmanışı Takımı Baş Antrenörüdür.