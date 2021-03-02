2 Mar 2021 13:43
Journalist ID: 2391
News Code: 84248712
0 Persons

İranlı taklit mercileri ile Havza Medresesi'nden Azerbaycan Cumhuriyeti halkına destek

İranlı taklit mercileri ile Havza Medresesi'nden Azerbaycan Cumhuriyeti halkına destek

Kum, İRNA- Kum'da düzenlenen Uluslararası Karabağ-17 Rabi, Üstün Söylem Konferansı sonuç bildirgesinde, 'Havza Medreseleri, taklit mercileri, hocalar ile medrese öğrencileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin cesur halkını destekliyor ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu halkın yanında saf tutacaktır' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 'Uluslararası hukukka göre Karabağ bölgesi, Azerbaycan' ait ve İslam topraklarının bir parçasıdır ve Azerbaycan'dan ayrılamaz' denildi.

Açıklamanın devamı şu şekildedir:

Konferansa katılanlar, bölgedeki güvenlik ve barış meselesinin yabancı güçlere sığınmadan ve bu güçler ile Siyonist düşman ve müttefik ile dostlarının müdahaleleri olmaksızın sağlanabilir.

Uluslararası kurumların, işgalci tarafı Azerbaycan'ın egemenliğini kabul etmeye ve işgali sona erdirmeye zorlamak için nüfuzunu kullanması bekleniyor.

27 Eylül 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında, Karabağ ve çevresindeki işgal altındaki topraklarla ilgili başlayan çatışma, Rusya'nın arabuluculuğu ve üçlü bir  anlaşmanın imzalanmasıyla 10 Kasım günü sona erdi ve Karabağ bölgesi ile çevresindeki işgal altındaki toprakların Ermenistan''ın işgalinden kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Konferansa İran, Azerbaycan, Kafkasya bölgesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'nın önde gelen bilimsel ve dini isimleri katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 15 =