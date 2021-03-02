İranlı taklit mercileri ile Havza Medresesi'nden Azerbaycan Cumhuriyeti halkına destek

Açıklamada, 'Uluslararası hukukka göre Karabağ bölgesi, Azerbaycan' ait ve İslam topraklarının bir parçasıdır ve Azerbaycan'dan ayrılamaz' denildi.

Açıklamanın devamı şu şekildedir:

Konferansa katılanlar, bölgedeki güvenlik ve barış meselesinin yabancı güçlere sığınmadan ve bu güçler ile Siyonist düşman ve müttefik ile dostlarının müdahaleleri olmaksızın sağlanabilir.

Uluslararası kurumların, işgalci tarafı Azerbaycan'ın egemenliğini kabul etmeye ve işgali sona erdirmeye zorlamak için nüfuzunu kullanması bekleniyor.

27 Eylül 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında, Karabağ ve çevresindeki işgal altındaki topraklarla ilgili başlayan çatışma, Rusya'nın arabuluculuğu ve üçlü bir anlaşmanın imzalanmasıyla 10 Kasım günü sona erdi ve Karabağ bölgesi ile çevresindeki işgal altındaki toprakların Ermenistan''ın işgalinden kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Konferansa İran, Azerbaycan, Kafkasya bölgesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'nın önde gelen bilimsel ve dini isimleri katıldı.

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