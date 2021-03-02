Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği İcra Sekreteri'nden İran'a övgü

Uluslararası Nadir Hastalıklar Günü vesilesiyle İran'daki nadir hastalıklarla ilgili ilk ulusal belgeyi hazırladığı için İran'a tebrik eden Lukam, bu eylemin İran'da yaşayan bir milyon nadir hastanın hayatını değiştirebilecek dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 'Bu eylem, bugün İran'da yaşayan bir milyon nadir hastanın yaşam tarzını iyileştirmenin ve uzun ve çalkantılı yolunu değiştirmenin yolunu açıyor. Eurordiz'in tam üyesi olan Nadir Hastalıklar Vakfı'nın katılımıyla oluşturulan belge, büyük bir başarıdır' diye açıkladı.

Bu belgenin tescili ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Nadir Hastalıklar Vakfı'nın katılımı ile İran hükümetinin acil desteğinin yanı sıra, bu ulusal belgeyi halk için gerçek bir başarı haline getirmek için çalışılması gerektiğini dile getiren Lukam, ' Belge, her hastanın hayatında etkili bir gelişmeye neden olacak' değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki nadir hastaların ilaç ve tedavi sorunlarının çözülmesini umduklarının altını çizen Lukam, 'Umarım bu ulusal belge, İran'daki nadir hastaların ilaç ve tedavi sorunlarını çözmenin ve ilaç ve tedaviye bir an önce ulaşabilmelerinin bir yolu olabilir. Aferin İran! İran'ın Uluslararası Nadir Hastalıklar Günü'nü olabildiğince görkemli kutlamasını diliyorum' diye ekledi.

27 Şubat İran resmi takviminde Ulusal Nadir Hastalıklar Günü olarak adlandırılmıştır. Şubat ayının son günü ise Uluslararası Nadir Hastalıklar Günü olarak belirlenmiştir.

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