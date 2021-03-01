1 Mar 2021 18:36
Journalist ID: 1942
News Code: 84247807
0 Persons

İran’ın 11 aylık dış ticaret hacmi 65 milyar dolardır

İran’ın 11 aylık dış ticaret hacmi 65 milyar dolardır

Tahran, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, İran’ın 11 aylık ( 21 Mart 2020- 21 Şubat 2021) dış ticaret hacminin 65 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tahran’da bir açılış töreninde konuşan Zadbum, bu rakamın 34 milyar dolarının ithalat ve 31 milyar dolarının da 31 ihracat olduğunu söyledi.

Ambargoların amacının İran’ın uluslararası Ticaretini etkilemek olduğunu belirterek, uluslararası kuralları bilmenin uluslararası ticaretin en önemli gereği olduğunu söyledi

Ambargolara rağmen İran’ın dış ticaret hacminin geçen sene 80 milyar dolar olduğunu ifade eden Zadbum, bunun bir bölümünün tarım sektörün ihracatının artmasına bağlı olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 13 =