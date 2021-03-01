İran’ın 11 aylık dış ticaret hacmi 65 milyar dolardır

Tahran’da bir açılış töreninde konuşan Zadbum, bu rakamın 34 milyar dolarının ithalat ve 31 milyar dolarının da 31 ihracat olduğunu söyledi.

Ambargoların amacının İran’ın uluslararası Ticaretini etkilemek olduğunu belirterek, uluslararası kuralları bilmenin uluslararası ticaretin en önemli gereği olduğunu söyledi

Ambargolara rağmen İran’ın dış ticaret hacminin geçen sene 80 milyar dolar olduğunu ifade eden Zadbum, bunun bir bölümünün tarım sektörün ihracatının artmasına bağlı olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012